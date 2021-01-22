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رياضة

راؤول إنتريريوس رجل مباراة إسبانيا وألمانيا في مونديال اليد

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توج الإسباني راؤول إنتريريوس بلقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا التى انتهت بفوز الماتادور الإسباني بنتيجة 32-28 فى أولى جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.  

وتعطلت الماكينات الألمانية أمام الماتادور الإسبانى الذى اتسم أدائه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم وفشلت الخبرة الألمانية فى التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية .

و ارتفع رصيد اسبانيا إلى 5 نقاط فى المركز الثانى خلف المجر المتصدر بـ6 نقاط بينما تجمد رصيد المانيا عند نقطتين.
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