راؤول إنتريريوس رجل مباراة إسبانيا وألمانيا في مونديال اليد

توج الإسباني راؤول إنتريريوس بلقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا التى انتهت بفوز الماتادور الإسباني بنتيجة 32-28 فى أولى جولات المنتخبين بالمجموعة الأولى على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية ضمن منافسات الدور الرئيسي لفاعليات كأس العالم لكرة اليد رجال مصر 2021.





وتعطلت الماكينات الألمانية أمام الماتادور الإسبانى الذى اتسم أدائه بالسرعات العالية وقوة التصويبات والدفاع المنظم وفشلت الخبرة الألمانية فى التعامل مع المهارات الخاصة الإسبانية .



