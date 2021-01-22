بضحكتها المميزة.. نبيلة عبيد تروي تفاصيل احتفالها بعيد ميلادها

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها تحتفل الآن بعيد ميلادها مع أولاد شقيقتها، والمقربين لها فقط.





وأضافت نبيلة عبيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أنها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، خلال الاحتفال.





ولفتت إلى أنها عندما تستيقظ من نومها كل يوم تتصل بـ المقربين لها، وتطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها متفائلة خير فى 2021، وبعد القضاء على كورونا ستقيم حفلا كبيرًا.





وأوضحت أن التورتة الخاصة بعيد ميلادها مميزة، مؤكدة: "فى صديقة ليا من 30 سنة ترسلي لى التورتة من ثلاث أدوار وبها كل شئ مميز".





ودخلت فى حالة ضحك شديد على الهواء، قائلة " هنطفى التورتة بـ الجرنال ومش هننفخ" وتمنت للجميع بالصحة و العافية.



