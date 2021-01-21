محمد صلاح يهدر هدفا محققا أمام بيرنلي .. ونيك بوب يتألق

شهدت مباراة ليفربول وبيرنلي إهدار نجم الريدز محمد صلاح هدفا محققا بعد لحظات من نزوله، على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ووصلت الكرة لمحمد صلاح على حدود منطقة الجزاء، ليسددها على يسار حارس مرمي بيرنلي الذي تصدى لها بسهولة.





وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.



