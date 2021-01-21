الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يحقق المفاجأة ويهزم ليفربول 1-0

حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس .





وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:





حراسة المرمى: أليسون





خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.





خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.





خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.





ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.





ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .