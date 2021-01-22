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توك شو

مي فاروق تقدم «ميكس شعبي جديد» مع أبلة فاهيتا.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:42 ص
مي فاروق
مي فاروق
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محمد القاضي
قدمت المطربة مي فاروق، مكس شعبي جديد جمع بين اغنية "مابلاش اللون ده معايا" ، على لحن اغنية "بتسأل ليه عليا". 

وقالت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": ياشيخة.. انتي متأكدة من اللي هتعمليه فيا ده ". 

وتابعت، إنها تأثرت كثيرا بالمطربة ليلي نظمي في مرحلة طفولتها.

وأضافت : «بيتحرق دمي أما بشوف بتوع المهرجانات راكبين الـ X6 وبحقد عليهم جدا»، موضحه: «فكرت أغني شعبي وغنيت بس مش قدام الناس».

وأشارت: «صوتي مينفعش في المهرجانات خالص»، متابعه: «كنت بغني الأول في البيت.. وبعد كدا غنيت في دار الأوبرا».


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