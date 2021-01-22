مي فاروق تقدم «ميكس شعبي جديد» مع أبلة فاهيتا.. شاهد

قدمت المطربة مي فاروق، مكس شعبي جديد جمع بين اغنية "مابلاش اللون ده معايا" ، على لحن اغنية "بتسأل ليه عليا".
وقالت "فاروق"، خلال استضافتها ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي": ياشيخة.. انتي متأكدة من اللي هتعمليه فيا ده ".
وتابعت، إنها تأثرت كثيرا بالمطربة ليلي نظمي في مرحلة طفولتها.
وأضافت : «بيتحرق دمي أما بشوف بتوع المهرجانات راكبين الـ X6 وبحقد عليهم جدا»، موضحه: «فكرت أغني شعبي وغنيت بس مش قدام الناس».
وأشارت: «صوتي مينفعش في المهرجانات خالص»، متابعه: «كنت بغني الأول في البيت.. وبعد كدا غنيت في دار الأوبرا».