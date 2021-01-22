أكرم توفيق يعلن "سلبية" المسحة الخاصة به رغم إعلان المدرب استمرار إصابته

زف أكرم توفيق نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشري سارة لـ جماهير الفريق عقب ظهور نتيجة المسحة الخاصة به إيجابية منذ يومين

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام ": "سلبي الحمد لله رب العالمين".

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أكد أنه ستتم إعادة المسحة الطبية لأكرم توفيق لاعب الفريق.





وأضاف أن النتيجة الأولى للمسحة التي خضع لها اللاعب لم تكن دقيقة، ومن ثم خضع لمسحة أخرى تظهر نتيجتها خلال الساعات المقبلة.





كان سامى قمصان مدرب النادي الأهلي قد اعلن ان المسحة التي خضع لها أكرم توفيق إيجابية حيث تم عزله وخضوعه لبروتوكول طبي.





