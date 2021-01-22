ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى حجاج يوجه رسالة لـ جمهوره.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:34 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجه الفنان مصطفى حجاج رسالة لـ  متابعيه نشر صورة له  من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  انستجرام .

وعلق حجاج قائلا :"  لو معاهم الدنيا .. انا معايا اللي خلقها بإذن الله  ". 

وقدم الفنان مصطفي حجاج، مجموعة من أغانيه خلال استضافته مع الإعلامي رامي رضوان احتفالا ببداية العام الجديد   2021.

وقدم  حجاج أغنية  "أبويا قال لي زمان"، وتفاعل معه جميع الحاضرين بالاستديو كما قام الإعلامي رامي رضوان بالتصفيق.

كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.
 
وأشار "حجاج" إلي أنه يستعد لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس في العام الجديد 2021، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشاريع، متمنيًا أن ينالا إعجاب الجمهور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى حجاج يستعيد الذكريات بالغناء من أمام مدرسته بروض الفرج

مصطفى حجاج يحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة

مصطفى حجاج: اتعلمت من عمرو دياب حاجات كتير في 5 دقائق

ليلة رأس السنة.. الفنان مصطفى حجاج وأوسكاريزما ضيوف رامي رضوان في مساء dmc

ليلة رأس السنة.. الفنان مصطفى حجاج وأوسكاريزما ضيوف رامي رضوان في مساء dmc

مصطفي حجاج يحيي ليلة رأس السنة في ضيافة رامي رضوان

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مصرع 6 سوريين من أسرة واحدة في حادث على صحراوي بني سويف

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

أكرم توفيق يعلن "سلبية" المسحة الخاصة به رغم إعلان المدرب استمرار إصابته

ميدو معلقا على أداء حارس الأهلي: تخفيض عقوبة الشناوي لـ"نص ماتش"

العريس يجلد أصدقاءه بالكرباج.. أغرب عادات الزفاف فى حلايب وشلاتين.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

السود أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. دراسة تكشف السر

بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر