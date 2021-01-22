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حوادث

ضبط ٧ أطنان أرز تمويني بداخله حشرات بالجيزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:00 ص
ارز فاسد
ارز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (7,04 طن "أرز تموينى مدعم") غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستخدمي البطاقات التموينية بحوزة (أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة) بمحافظة الجيزة.


وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



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