تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور

أوكتافيا A8 موديل 2021 من العلامة العريقة سكودا داخل السوق المصرية للسيارات، والتي تقدم عبر أربعة فئات مختلفة من التجهيزات، و شهدت اليوم هذه الاصدارات حركة من التغييرات السعرية تتراوح بين 5 إلى 10 ألاف جنيهًا. تتألق النسخة الأنيقة





وفجر المهندس «نادر نبيل» مدير عام قطاع سكودا في شركة كيان إيجيبت مفاجأة لكل عشاق أوكتافيا ، وهي تمديد فترة الضمان إلى 5 سنوات بدلًا من 3، أو لكل 100.000 كم (أيهما يأتي أولًا).





تضم السيارة باقة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل EBD، و أنظمة مساعدة الفرامل.





بالاضافة إلى مستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة مدعومة بكاميرا، ومستشعرات أمامية، ومنظومة ستائر الحماية للفئات الأعلى تجهيزًا.





تستمد كلًا من الفئة الأولى AMBITION ، والثانية STYLE ، و الثالثة STYLE PLUS، قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج قوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات.





و من خلال هذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تنطلق من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 9 ثوان، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.5 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.





و زودت الفئة الرابعة RS بمحرك سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 245 حصانا، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذات سبع سرعات.





ومن خلال هذه الإمكانيات يمكن لـ أوكتافيا A8 SR أن تتسارع من وضع الاستعداد حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.7 ثانية فقط، بينما يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، وذلك عند خوضها لمسافات تصل إلى 100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021:





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل AMBITION 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 415 ألف جنيه.





الفئة الثانية أوتوماتيك موديل STYLE 2021محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 475 ألف جنيه.





الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل STYLE PLUS 2021 محرك 1400 سي سي بسعر تيربو بسعر 499.999 جنيه.



