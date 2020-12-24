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سيارات

سكودا تطرح موديلها الكروس اوفر في موسكو ..فيديو

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف وكيل شركة سكودا في موسكو أن الشركة تنوى الآن طرح إحدى أجمل سياراتها الكروس أوفر،كما تأتي السيارة الجديدة Enyaq iV SUV بهيكل كروس أوفر شبيه بهياكل سيارات كودياك الجديدة من سكودا.

ويتميز تصميم السيارة بواجهة فريدة من حيث المصابيح الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى شكل فريد للعجلات التي صنعت من الكروم.

وتحتوي السيارة من الداخل على قمرة مجهزة ذات مقاعد جلدية مريحة، كما يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة إلكترونية، وتزينت القمرة بعناصر من الكروم اللامع مع الأبواب والمقود.


أما بالنسبة لأنظمة التكييف فحصلت السيارة Enyaq على نظام مولتيميديا متطور يمكن التحكم به عبر شاشة كبيرة تعمل باللمس وهي مثبتة في منتصف واجهة القيادة، بالإضافة إلى شاشة مثبتة، علاوة على انها مجهزة بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، بالإضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة أمان لتفادي الحوادث.

وتستمد السيارة محركاتها بعزم 148 حصان، أما نسختها الأغلى فزودت السيارة بمحركين كهربائيين عزها يعادل 306 حصان، كما حصلت هذه النسخ على بطاريات تكفيها لقطع مسافات تتراوح مابين 340 ، 500 .
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