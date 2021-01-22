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مرأة

بإطلالة جديدة.. زوجة محمد الشرنوبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:31 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
شاركت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت زوجة الشرنوبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت شورت اتسم بصيحة الكاروهات التي جمعت بين اللون الأزرق والأسود مع جاكيت بنفس اللون والنقشة أيضا، فيما نسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود.

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وانتعلت زوجة محمد الشرنوبي بوت طويل للغاية باللون الأسود وذا كعب عالي، وارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة الشرنوبي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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