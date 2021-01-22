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أخبار العالم

شاهد.. طوابير طويلة في بكين للكشف عن المصابين بكورونا

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:37 ص
طوابير للكشف عن فيروس
طوابير للكشف عن فيروس كورونا في بكين
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محمد عثمان
أطلقت العاصمة الصينية بكين حملة اختبارات جماعية للكشف عن المصابين بكورونا، اليوم الجمعة، في بعض المناطق، فيما فحصت شنغهاي جميع موظفي المستشفيات، في إطار مكافحة فيروس كورونا في البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن الصين سجلت انخفاضًا طفيفًا في حالات الإصابة اليومية بكورونا، حيث سجلت 103 حالات مقابل 144 حالة في اليوم السابق.

وتطلق بكين حملة الاختبارات الجماعية مع وجود طوابير أمام مراكز الكشف عن المصابين بفيروس كورونا، بعد اكتشافها حالات إصابة لعدة أيام متتالية داخل المدينة.

يخضع عشرات الملايين من الصينيين لإجراءات الإغلاق الجزئي في المدن الشمالية وسط مخاوف من انتشار الفيروس بسرعة خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
شاهد.. طوابير طويلة في بكين للكشف عن المصابين بكورونا
شاهد.. طوابير طويلة في بكين للكشف عن المصابين بكورونا
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