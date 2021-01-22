أزهري: الاستماع لـ القرآن في المنزل أحد وسائل التواصل مع كتاب الله

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يجب أن يكون للإنسان ورد قرآني يوميا، لأنه ليس من المحبب أن يتواجد المصحف بدون أن يستخدم.



وأضاف: لابد أن يكون هناك ورد للصلاة على النبي صلى الله عليه، ولابد للإنسان المؤمن أن يذكر أصحاب الحقوق عليه سواء صديق أو أب وغيره.









وفيما يخص تشغيل القرآن الكريم في المنازل دائما، أوضح أن هذا يعد درجة من درجات التواصل مع القرآن الكريم، مشيرا إلى أن التواصل مع القرآن الكريم درجات: الاستماع والتدبير وتطبيق النصائح في الحياة.



واسترسل: لفظ النور ذكر 45 مرة في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن اللفظ استخدم في أكثر من معنى.





وتابع "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرآن يحترم العقل ويحرم أن يذهب الإنسان عقله، كما يحرم القرآن الدم وإلقاء النفس في التهلكة فيما يخص الجانب العقلي، و أخيرا الجانب الروحي .