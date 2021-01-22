لسنا في خصومة مع الحكومة.. 10 رسائل مهمة لرئيس النواب في 5 جلسات..إنفوجراف

على مدار (5) أيام انعقاد، وما يقرب من(32) ساعة عمل، استخدم مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي باستدعاء رئيس الحكومة و(8) وزراء للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها "مصر تنطلق 2018-2022" والذي سبق وأن منحت الثقة بموجبه، وسط تقييم من نواب الشعب لأداء وزراء الحكومة.





وخلال الجلسات أدلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من التصريحات المهمة، التي جاءت كالآتي:





1- برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة، ومجلس النواب سيعمل مع كافة المؤسسات والقطاعات لتنفيذ الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي "٢٠٣٠" من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.





2- المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس النواب، الذي سيعمل بكافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس "تشريعًا ورقابة".





3- ضرورة الحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة من خلال الالتزام بلائحة المجلس، وعدم الجلوس في المقاعد المخصصة للسادة الوزراء أو مقاطعتهم أثناء حديثة، وعدم التحدث أثناء سير الجلسة... من أجل الظهور بالمظهر الحضارى اللائق بمجلس النواب.





4- لسنا في خصومة مع الحكومة، فنحن نتعاون معها لتصحيح ما نراه، ويسعدني سماع صوت المعارضة تحت قبة البرلمان، وعلى الهيئات البرلمانية التنسيق داخلها لتحديد من سيتحدث تجنبًا للتكرار.





5- اتبع أسلوبًا هادئًا في إدارة الجلسات العامة وأوكد على التزامي أمام الوطن والمواطنين والنواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.





6- تحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.





7- تحية للشهداء الذين فاضت أرواحهم دفاعًا عن هذا الوطن، فالشهيد هو من تخلى عن الحياة الدنيا وزينتها للحفاظ على كرامة الوطن، وهو البطل الذي يواجه الموت بكل شجاعة مسطرًا أعظم التحديات على الأرض.





8- تحية لأم وأخت وزوجة وأبناء الشهيد، وتحية لكل مفقودى وضحايا ومصابى العمليات الحربية والأمنية... والكل شريك في حماية الوطن ورفع شأنه.





9- خالص التقدير للدور الذى قام ويقوم به الفن فى مصر على مدار التاريخ... فالفن يمثل القوة الناعمة والداعمة لمصر على مر التاريخ.



