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رياضة

لجنة الحكام عن مستوى العدوى وناجي في مباراتي الأهلي والزمالك: يتمتعان بشخصية حازمة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:17 ص
أحمد العدوي
أحمد العدوي
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يسري غازي
أشادت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بمستوى أداء مستوى ثنائي التحكيم أحمد العدوى ومحمود ناجي.

وأدار الحكم احمد العدوى مباراة الزمالك والجونة التى فاز بها الفارس الابيض بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما.

فيما نجح محمود ناجي فى إدارة مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وثمنت لجنة الحكام مجهودات الحكم محمود ناجي فى الخروج بلقاء الاهلي والمقاولون العرب الى بر الامان لما لديه من مقومات النجاح والتواجد وسط الكبار.

وأثنت لجنة الحكام على الثنائى محمود ناجى  وأحمد العدوى لما لهما من شخصيه  قويه وحازمة ولياقة بدنية عالية وفنيات ممتازة إلى جانب الاتزان الانفعالي وعدم التأثر بالأحداث خلال مجريات المباراة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن اطقم حكام مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الاطقم التحكيمية على النحو التالي: 

 الحكم الدولى أحمد الغندور لإدارة مباراة سموحة وبيراميدز فى الأسبوع التاسع من عمر الدورى المحلى على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد بكر وأحمد لطفى وحكما رابعا احمد مقبل وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده ابراهيم محجوب.

بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لمباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى ويساعده الثنائى محمد عزازى وهانى خيرى وحكما رابعا سالم متعب وحكما للفيديو سيد شعبان  ومساعده سعيد حمزة.

وتقام المباراتين فى تمام الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة فى إطار الجولة التاسعة ضمن منافسات الدورى الممتاز.
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