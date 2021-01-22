شعراوى: حملات الإشغالات مستمرة بالقاهرة والتصدى لمخالفات الكافيهات والمقاهى

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية بتنظيم عدد من الحملات بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي فى مناطق مختلفة بتلك الأحياء باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية بالإضافة إلي مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين بالاضافة الى وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين فى الكثير من الشوارع الرئيسية والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين.





ياتي ذلك استمرارًا لسلسة الحملات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصري والتي كان آخرها فى أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، والدقي بالجيزة لإزالة الاشغالات والمخالفات والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .









وأكد شعراوي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا .





وقال وزير التنمية المحلية إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية قامت بالقيام بعدد من الحملات على كافة مناطق الحى ، حيث تم رفع وإزالة بعض المخلفات والاشغالات الموجودة بشوارع ( كلوت بك / زكي/ سوق التوفيقية / على الكسار / منطقة تطوير الالفي ) كما تم مصادرة عدد كبير من " الشيشة " التي يستخدمها المترددين علي تلك المقاهي و الكافيهات المخالفة ، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى.





ووجه شعراوي، رئيس حي الأزبكية باستكمال إزالة المخالفات والاشغالات الموجودة بالحي ، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء بصورة يومية .





كما وجه وزير التنمية المحلية ، المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي اشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها باعتبار ذلك معيار رئيسي في تقييم القيادات بالمحليات.





وفى السياق ذاته قام حى المقطم بتنظيم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا ، وقيام بعض المقاهى والكافيهات بتقديم الشيشة ، وكذا استغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التى تؤثر على حركة المواطنين والسيارات ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء كمامات الواقية لكورونا بالاضافة الى محاضر الإشغالات ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى ، بالاضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة .





ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية و الاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





وقال شعراوي أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور علي الأحياء والمدن التي تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخري ، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلي رأسها منظومة النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين.