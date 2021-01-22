ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شعراوى: حملات الإشغالات مستمرة بالقاهرة والتصدى لمخالفات الكافيهات والمقاهى

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان البكش
وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بتكليف محافظة القاهرة ورئيسي حيي المقطم والأزبكية بتنظيم عدد من الحملات بعد أن تلقت الوزارة خلال اليومين الماضيين مجموعة من الشكاوي والاستغاثات من المواطنين بقيام عدد من الكافيهات والمقاهي فى مناطق مختلفة بتلك الأحياء باستغلال أرصفة ومداخل العمارات السكنية بالإضافة إلي مخالفة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة فيما يخص فيروس كورونا وتقديم الشيشة للمترددين بالاضافة الى وجود أعداد كبيرة من الباعة الجائلين فى الكثير من الشوارع الرئيسية والتى تعوق حركة المرور وسير المواطنين.

ياتي ذلك استمرارًا لسلسة الحملات التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لإعادة الانضباط للشارع المصري والتي كان آخرها فى أحياء حلوان وشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة والخانكة والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، والدقي بالجيزة لإزالة الاشغالات والمخالفات والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات وعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا  .


وأكد شعراوي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات الغير ملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات وزير التنمية المحلية لمواجهة فيروس كورونا .

وقال وزير التنمية المحلية إدارة المرافق والإشغالات والجهات المعنية بحي الأزبكية قامت بالقيام بعدد من الحملات على كافة مناطق الحى ، حيث تم رفع وإزالة بعض المخلفات والاشغالات الموجودة بشوارع ( كلوت بك / زكي/ سوق التوفيقية / على الكسار / منطقة تطوير الالفي ) كما تم مصادرة عدد كبير من " الشيشة " التي يستخدمها المترددين علي تلك المقاهي و الكافيهات المخالفة ، ورفع كميات كبيرة من القمامة من عدد من الميادين والشوارع الرئيسية والتى تشوه المظهر الحضارى. 

ووجه شعراوي، رئيس حي الأزبكية باستكمال إزالة المخالفات والاشغالات الموجودة بالحي ، والتي تعوق سير المواطنين وحركة المرور خاصة في فترات المساء بصورة يومية  .

كما وجه وزير التنمية المحلية ، المسئولين بالحي بتكثيف الحملات لإزالة أي اشغالات أو مخالفات موجودة والاستماع لشكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها باعتبار ذلك معيار رئيسي في تقييم القيادات بالمحليات. 

وفى السياق ذاته قام حى المقطم بتنظيم عدد من الحملات على مدار عدة أيام خلال هذا الأسبوع على الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية فيما يخص مجابهة فيروس كورونا ، وقيام بعض المقاهى والكافيهات بتقديم الشيشة ، وكذا استغلال البعض للأرصفة ووجود بعض الاشغالات والمخالفات التى تؤثر على حركة المواطنين والسيارات ، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتحرير أكثر من 112 محضر عدم ارتداء كمامات الواقية لكورونا بالاضافة الى محاضر الإشغالات ومصادرة أكثر من 850 شيشة كانت تقدم للمواطنين المترددين على الكافيهات والمقاهى ، بالاضافة إلى غلق وتشميع عدد من المحال والورش التى خالفت مواعيد غلق المحلات العامة .

ووجه وزير التنمية المحلية بإستمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المعنية مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة للتنبية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بالتصدى بكل حسم لأى محاولات لمخالفة الإجرءات الوقائية و الاحترازية لكورونا واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وقال شعراوي أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة يقوم بالمرور علي الأحياء والمدن التي تم إجراء الحملات بها للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخري ، كما يقوم القطاع بالمرور المفاجئ علي الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات لمتابعة عدد من المحاور وعلي رأسها منظومة النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس حي حلوان للتحقيق في جولة مفاجئة لوزير التنمية ومحافظ القاهرة.. صور

خلال 2020.. إجراء 3 حركات للمحليات استهدفت 265 قياديا.. إحالة رئيس حي حلوان للتحقيق بسبب المخالفات.. والاستماع لمقترحات ومطالب الباعة الجائلين

تقدم الشيشة ولا تطبق إجراءات كورونا| حملات على الكافيهات المخالفة بمدينة نصر

غلق الكافيهات المخالفة ومصادرة الشيش خلال حملة فى جمصة

ترشيحاتنا

مدحت شلبي: ديون الزمالك 70 مليون جنيه من المجلس السابق

مدحت شلبي عن موسيماني: متكبر وعنيد ودمر شريف وبواليا

تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

الأمير تشارلز يدعو لإنقاذ العالم من هذه الكارثة الجديدة

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي