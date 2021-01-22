ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعطى للواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية ومساعديه بضرورة استمرار حملات التعقيم والتطهير بقري مركز المحلة فى ظل اتخاذ كافة  الإجراءات الوقائية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما أوضح رئيس المدينة أن اعمال التعقيم و التطهير شملت أكثر من 120 مؤسسة حكومية منها مقرات الوحدات المحلية ومكاتب البريد والوحدات الصحية والصحة البيطرية والشئون الاجتماعية وماكينات الصرف الألى والشهر العقاري والجمعيات الزراعية والمدارس ودور العبادة.

كما شملت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين 80قرية وعزبه بمختلف أنحاء المركز بما فيها واجهات المحلات ومداخل المنازل وأماكن الأسواق و أماكن رفع القمامة.

وكشف "زين العابدين" انه علي الرغم من تنفيذ  الإجراءات تم فض العديد من الأسواق اليومية والأسبوعية لدمرو ومحلة حسن وعطاف وبشبيش ومحلة أبو على.

وتابع "زين العابدين "أعمال خطة الرصف المكثفة حيث وضع طبقة السن الثانية بكورنيش بحر شبين الممتد من كوبري الرباط و تمتد أعمال الرصف حتى شارع نادي الصيد بنطاق حى ثان المحلة حيث يبلغ طول الأعمال بالكورنيش حوالى ٥٠٠ متر تقريبا و ٦٠٠ متر بشارع نادى الصيد كما تنتظر شوارع الجمهورية وسكة طنطا وعمار بن ياسر و الجيش وسعد زغلول الأعمال النهائية للرصف بعد وضع طبقة السن وتمهيدها بتلك الشوارع.

من ناحيه أخري استمرت أعمال الرصف النهائية بطريق مدخل قرية طرينه بطول ٥٠٠ متر تقريبا بالوحدة المحلية لسامول مع استكمال تجهيز شارع ابو الرايات بطول ٤٠٠ متر بالوحدة المحلية لمحلة حسن و تستأنف خطة الرصف بالوحدة المحلية لمحلة أبو علي بطول ١ كم لعدد من الشوارع منها شارع الثوره و الطريق الممتد من الدائري حتى ميدان السلام.
تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة
تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة
تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة
تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة
تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أوسيم المركزى لمتابعة الرعاية الطبية المقدمة للمرضي

محافظ الدقهلية يكلف رؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للطرق الداخلية

محافظ الغربية يتابع الرصف وتطوير قرية محلة أبوعلي بالمحلة الكبرى

رئيس مدينة المحلة يتابع مشروعات التطوير بالترع وكورنيش بحر شبين ..صور

تعقيم مساجد ومواقف وميادين في حملة تطهير كبرى بالغربية

رئيس المحلة يقرر إحالة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية محلة أبو على للتحقيق

ترشيحاتنا

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

الدوري المصري.. موعد مباراة بيراميدز ضد سموحة والقناة الناقلة

تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

محمد حليم: الأهلي قادر على تخطى الدحيل.. ومواجهة بايرن ميونيخ للشهرة فقط

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

إصابة استشاري قلب بـ فيروس كورونا

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي