تطهير 120 مؤسسة حكومية وإنهاء أعمال الرصف وإنارة الأعمدة بالمحلة

أعطى للواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية القروية ومساعديه بضرورة استمرار حملات التعقيم والتطهير بقري مركز المحلة فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد. رؤساء









كما أوضح رئيس المدينة أن اعمال التعقيم و التطهير شملت أكثر من 120 مؤسسة حكومية منها مقرات الوحدات المحلية ومكاتب البريد والوحدات الصحية والصحة البيطرية والشئون الاجتماعية وماكينات الصرف الألى والشهر العقاري والجمعيات الزراعية والمدارس ودور العبادة.





كما شملت عمليات التعقيم والتطهير شوارع وميادين 80قرية وعزبه بمختلف أنحاء المركز بما فيها واجهات المحلات ومداخل المنازل وأماكن الأسواق و أماكن رفع القمامة.





وكشف "زين العابدين" انه علي الرغم من تنفيذ الإجراءات تم فض العديد من الأسواق اليومية والأسبوعية لدمرو ومحلة حسن وعطاف وبشبيش ومحلة أبو على.





وتابع "زين العابدين "أعمال خطة الرصف المكثفة حيث وضع طبقة السن الثانية بكورنيش بحر شبين الممتد من كوبري الرباط و تمتد أعمال الرصف حتى شارع نادي الصيد بنطاق حى ثان المحلة حيث يبلغ طول الأعمال بالكورنيش حوالى ٥٠٠ متر تقريبا و ٦٠٠ متر بشارع نادى الصيد كما تنتظر شوارع الجمهورية وسكة طنطا وعمار بن ياسر و الجيش وسعد زغلول الأعمال النهائية للرصف بعد وضع طبقة السن وتمهيدها بتلك الشوارع.



