تخصيص 100 فدان لصالح أول مصنع أخشاب بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، تخصيص مساحة 100 فدان من الأراضى لتنفيذ أول مصنع لإنتاج ألواح أخشاب mdf من مخلفات النخيل، وذلك تنفيذاَ لتوصيات الاجتماع الذي عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الثلاثاء الماضى، وذلك في إطار الاتفاق المشترك، حيث جرت معاينة موقع المشروع على الطبيعة والذي يقام على مساحة 100 فدان على الطريق الدائرى بطريق الخارجة /باريس، تمهيدا للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع.





كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد التقت الثلاثاء الماضى مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث مشروع إستغلال المخلفات الزراعية من خلال إنشاء مصنع ألواح أخشاب mdf من جريد النخيل عالى الجودة.

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وصرح الزملوط، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقدر بـ60 ألف متر مكعب سنويًا، ويهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الزراعية بديلاَ عن مخاطر حرقها، وتحقيق عائد اقتصادي منها وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتقليل استيراد الخشب المضغوط من الخارج، حيث تبلغ حاليا فاتورة استيراده حوالى 200 مليون دولار سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل والتي تستهدف زراعة 5 ملايين نخلة خلال 3 سنوات.





وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة جدوي مستفيضة لكافة جوانب المشروع من قبل الوزارة كما تم الاستفادة من التجارب المماثلة المنفذة بدولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانب اخر أعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد، أنه سيجرى اليوم الجمعة افتتاح مسجد الرحمة بمركز باريس، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لتطوير وإنشاء المساجد.





من جانبه، أوضح الشيخ محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أن مسجد الرحمة الذى سيجرى افتتاحه يقع على مساحة 150م وبتكلفة مليونا و750 ألف جنيه.





وأكد شاهين، في بيان صحفي له، أن المسجد تحت إشراف كامل من الوزارة، وذلك يساهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويواجه الأفكار المغلوطة التي تحاول الجماعات المتطرفة بثها بين الشباب وجموع المواطنين.



