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أخبار البلد

محمد فضل يهنئ نجلته بعيد ميلادها

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:51 م
محمد فضل ونجلته
محمد فضل ونجلته
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مصطفى كرم
شارك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابقة التي كانت مكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جمهورة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع نجلته. 

وعلق محمد فضل قائلا "كل سنة وانت طيبة يا اجمل وأحلي شريفة في الدنيا ، ربنا يسعدك ويحفظك ويفرحك، دايما قوية ومبسوطة". 

وكان محمد فضل  قال إنه لا يجوز قانونًا تخفيف عقوبة الإيقاف واستبدالها بزيادة الغرامة المالية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانًا أمس الأربعاء، أعلن فيه تخفيف عقوبة الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومحمود وادي مهاجم نادي بيراميدز لتصبح مباراة واحدة للشناوي بدلًا من 4 و 4 مباريات لوادي بدلًا من 8 مع تغليظ الغرامة المالية.

وخلال حديثه في برنامج "ستاد مصر" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال فضل: "وجودي كعضو سابق في اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يجلعني في وضع حرج".

وتابع: "كنت مشرفًا على لجنة الحكام من اللجنة الخماسية، كنّا ندعم الحكام ماديًا ومعنويًا، دور الحكم هو السيطرة على المباراة".

وأضاف: "التسلسل كالآتي، تقرير حكم ومراقب المباراة يتم رفعهم للجنة المسابقات التي بدورها ستتخذ قرار بعد اجتماعها، بعدها يجوز للنادي التظلم على العقوبة وهذا حقه".

وواصل: "ما أريد التأكيد عليه فقط هو أنه لا يجوز قانونًا تخفيف عقوبة الإيقاف واستبدالها برفع الغرامة المالية هذا قرار فردي".
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