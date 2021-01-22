على مساحة 300 متر.. إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية بمركز حوش عيسى في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بنطاق قرية الشعراوي عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، أمس الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن عن إزالة 17 حالة تعدى على مساحة5405‪ م٢ عبارة عن الآتي :-



- 17 قرار إزاله بمساحة 5405 م تعدي علي أراضي زراعية.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حماده،أمس الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة 2 حالة تعدى على مساحة 309 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 169 م٢ بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدي فى المهد على أرض زراعية بمساحة 140 م ٢ عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض بحوض الخفج الغربى بكوم حماده.



وكانت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - الرحمانية - إيتاي البارود - رشيد - أبوحمص)، نفذت الإثنين الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 18 حالة تعدى على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 951 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة 9 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 225 متر بناحية نظارة سماديس بالرحمانية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بالطوب الأبيض

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بمساحة 234 متر بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة بإيتاى البارود.

- إزاله حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 40 متر بنطاق الوحده المحليه بادفينا برشيد عبارة عن محل من الصاج.

- ايقاف أعمال إنشاء دور مخالف بأبو حمص ومصادرة معدات البناء.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - كوم حماده - أبوالمطامير)، أمس الأحد ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالات تعدى على مساحة 1605 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقري الوفائية وطيبه عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 525 متر خارج الحيز العمراني بزمام الجمعية الزراعية بكفر العيص بكوم حماده عبارة عن سياج من الزوايا الحديد مثبت بقواعد خرسانية وتم ردم باقي الحفر

- إزالة 5 حالات تعدي في المهد علي أرض زراعية بمساحة 380 م عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتيه بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج بأبوالمطامير



وكما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( الدلنجات - شبراخيت - بدر )، الجمعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدى على مساحة 275 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 2 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 175م2 بقري لقانة وزمزم بشبراخيت عبارة عن مغسلة فى قرية و مسطح خرسانى لعمل مغسلة سيارات.

- إزالة حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية طيبه بالدلنجات بمساحة ١٠٠متر عباره عن مباني من الطوب الأبيض.

- إيقاف أعمال مخالفة لصب سقف دور ثاني علوي بدون ترخيص على أرض زراعية خارج الحيز بمنطقة الفيروز بمركز بدر و تم التحفظ على المعدات المستخدمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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