حياة كريمة تستهدف تطوير ورفع كفاءة 34 قرية بـ الأقصر

قال اللواء عماد أبو العزايم سكرتير عام محافظة الأقصر، إن مبادرة حياة كريمة، هى مبادرة رئاسية اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى عام 2019.





وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن الهدف من المبادرة هو تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، و رفع مستوى المعيشة و تحسين الخدمات.





ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة استهدفت ثلاث قري فى الأقصر، وتم تأهيل أكثر من 90 منزل، وتم تطوير شبكة الطرق، و الاهتمام بتوصل الكهرباء عن طريق توفبر محولات لاستيعاب الكثافة السكانية.





وكشف أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير و رفع كفاءة 34 قرية بمركز اسنا و أرمنت.



