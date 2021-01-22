غادة خليل: منصة رواد ميتر أحد أهم ما قدمه مشروع رواد 2030 خلال العام

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030 أن أحد الأهداف الرئيسة للمشروع تمثلت في تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة للابتكار بحيث يصبح ركيزة أساسية من ركائز الدولة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 .





وأشارت خليل، أن أحد أهم ماقدمه مشروع رواد 2030 خلال العام 2020 يتمثل في منصة رواد ميتر والتي إطلاقها في فبراير 2020 موضحة أنها منصة تتيح بيانات ومؤشرات رئيسية عن ريادة الأعمال فى مصر، لتكون تلك المؤشرات متصلة بشكل مباشر ومحدثة باستمرار مع حاضنات الأعمال لعرض بيانات عن أنشطة ريادة الأعمال فى جمهورية مصر العربية.









واستعرض التقرير السنوي أبرز ماقام به المشروع خلال العام المنتهي 2020 منها المشاركة بحفل تخرج الدفعة الاولى من برنامج الماجستير المهنى فى ريادة الأعمال وإدارة الابتكار بالتعاون الأكاديمى مع جامعتى القاهرة وكامبرديج فضلًا عن عقد حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "الشهادة المهنية لريادة الأعمال"المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة، حيث تم تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.





ومن أبرز ما قدمه مشروع رواد 2030 خلال العام كذلك فتح باب التقديم لحاضنة الذكاء الاصطناعى بمقريها بجامعتى الاسكندرية وعين شمس وقبول ستة مشروعات للاحتضان، إضافة إلي عقد عدة جلسات نقاشية فى مجال السياحة بحضور عدد من الخبراء فى هذا المجال وذلك ضمن أنشطة حاضنة مشرق، حيث تم احتضان حوالي 19 مشروع ضمن في الحاضنة مشرق، فضلًا عن قيام المشروع بتصنيع 35 الف واقى للوجه وذلك من خلال المصنع المصغر بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل.