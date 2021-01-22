مصطفى فتحي أساسيا في تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز في الدوري

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم الجمعة، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





وأعلن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة تشكيل فريقه كالتالي : الهانى سليمان ، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.