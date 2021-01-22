حكاية أغنى رجل على وجه الأرض جيف بيزوس وقصة إنشاء شركة أمازون من جراج منزل

مفاتيح النجاح الصبر والمثابرة والاهتمام بالتفاصيل تلك هى الخطة حتى تكون قادر على تحقيق انجازات كبيرة فى الحياة وكنت هذه كلمات جيف بيزوس والذى يحتل المركز الثانى فى قائمة اغنى رجل فى العالم حيث بلغت ثروته 182.2 مليار دولار ولكن هذ الشخص لم تكن بدايته سوى من خلال جراج و بجواره تلفون صغير





ونستعرض لكم فى التقرير القادم حياة جيف بيزوس وقصة أنشاء شركة أمازون





جيف بيزوس رجل أعمال أمريكي. وهو المؤسس، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أمازون دوت كوم.





ولد جيف بيزوس عام 1964 من عائلة ثرية حيث كان لعائلته ملكية واسعة في تكساس ورثوها عن أجداد أمه.





كان جيف بيزوس محب العلم وبرع فى الدراسة فعندما كان في المدرسة الثانوية بدأ أول تجربة عمل له من خلال the Dream Institute وهو مخيم صيفي تعليمي للطلاب الصغار في الصفوف من الرابع للسادس، وفي تلك الفترة تخرج من الثانوية بدرجات عالية.





دخل بيزوس جامعة برينستون عام 1982 ليدرس علوم الكمبيوتر، وكان معتادًا على العمل صيفًا ففي 1984 تولى وظيفة مبرمج ومحلل في النرويج، وفي العام التالي قام بتطوير برنامج خاص بشركة IBM في كاليفورنيا





شغل جيف منصب رئيس هيئة الطلاب في جامعة برينستون قسم استكشاف الفضاء، وفي عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين تخرج من الجامعة بمرتبة شرف حائزًا شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، وبعد تخرجه عمل في عدة شركات في Wall Street مثل Fitel Bankers Trust وشركة الاستثمارات D.E. Shaw حيث أصبح أصغر نائب رئيس فيها عام ألف وتسعمائة وتسعين واستمر فيها لمدة أربع سنوات، ورغم أن عمله في المجال المالي كان واعدًا إلا أنه قرر الاستقالة وترك منصبه في الشركة.





وجاء عام 1995 بدء جيف فى تأسيس الشركة التى ستغير حياته فقام جيف بتأسيس موقع أمازون وهو عبارة عن مكتبة ومتجر للكتب على الانترنت، وقد بدء جيف من جراج منزله حيث كان يجلس فيه ساعة يوميه لادارة شركته فى بيع الكتب أمازون وهو يؤمن ان اجتهاده فى عمله سوف يجزى علية ويستطيع انه يجعله من اثرياء الكوكب حتى جاء أول طلب ليرسل شحنة من جراج منزله عبارة عن كتاب يحمل اسم (Fluid Concepts & Creative Analogies)، وكان ذلك في يوليو 1995 ورغم أن المحللين توقعوا عدم قدرته على منافسة المتاجر التقليدية إلا أنه تجاوز منافسيه خلال فترة قصيرة واستطاع بعد عامين فقط من أن يعلن موقعه للعامة بشكل رسمي.





بدأت Amazon مع الوقت بتوسيع مجالات عملها، فبدأ عام ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين بطرح الفيديوهات و الأقراص المدمجة CD وفي عام 2002 أضاف الملابس إلى حقيبة موقعه.

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في عام ألفين وثلاثة أسست Amazon محرك البحث A9 المتخصص في البحث عن المواقع الالكترونية التي تعمل بمجال التجارة الالكترونية، كما أطلق متجرًا خاصًا ببيع المنتجات الرياضية يضم حتى ثلاثة ألاف ماركة عالمية.





وفي عام 2007 طرحت Amazon جهاز Kindle الذي يستخدم حبرًا الكترونيًا مع ميزة تعديل الخط مما يسهل عملية القراءة للمستخدمين، كما وقعت Amazon اتفاقية مع The Wylie Agency عام ألفين وعشرة حصلت من خلالها على الحقوق الرقمية لأعمال المؤلفين وهو ما أثار غضبهم كونه لم يتم أخذ رأيهم في تلك الاتفاقية، لكن زيادة نسبة القراء والمبيعات للكتب والذي عاد بالفائدة عليهم جعلهم يغيرون رأيهم





كما أطلق جيف بيزوس مجموعة من الخدمات الإضافية وهي Amazon Studios, LivingSocial and Amazon Web Services، حيث تخطط Amazon لبث برامج التلفزيون من خلال خدمة فيديوهات مباشرة .





وفي عام 2013، أطلق جيف خدمة جديدة تجريبية هي Amazon Prime Air والتي تعتمد على طائرات صغيرة بدون طيار قادرة على حمل أوزان صغيرة تصل لخمسة أرطال وتطير لمسافة تصل إلى عشر أميال بهدف توصيل الطلبيات للزبائن بشكل أسرع.





وتعتبر Amazon أهم أعمال جيف بيزوس، فقد شكلت نقلة نوعية في العالم من خلال إطلاقها ونشرها لفكرة التسوق عبر الانترنت.





ولم يكتفة جيف بذلك فقط فقد قام أيضآ فى عام 2004 بعمل شركة للطيران والتي عملت على تطوير تقنيات لتوفير رحلات فضائية للزبائن





ومن اشهر المواضيع عن جيف انه قد كان يريد تسمية شركته فى البداية بأسم هابرا كادبرا"، ولكن بسبب محاميه والذى قام بكتب الاسم بالخطأ أصبحت الشركة تدعى أمازون

تم تصميم الشعار الخاص بها على أساس فكرة من الألف إلى الياء، a –z" بينما تجمعهما الابتسامة، لتدل على وجود كل شىء فى أسرع وقت.

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ونالت زوجت جيف بيزوس ايضآ حظآ وافرآ من الشهرة حيث أستطاعت ان تكون فى الترتيب الرابع أكثر امراة ثراءا على وجه الارض وذلك بعد أن قامت بالانفصال والطلاق من جيف وقد اتفقت مع جيف على أن تحصل على نسبة 4 في المئة من حصة الشركة كتسوية طلاق.





ويعد هذا الطلاق، وبفارق كبير جدا، أغلى طلاق في التاريخ، إذ إن الرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم بلغ 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنستاين بعد طلاقها من تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنستاين عام 1999.



