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أخبار العالم

اتفاقية بين المغرب وإسرائيل لتسيير رحلات جوية مباشرة غير محدودة

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:14 م
اتفاق بين المغرب
اتفاق بين المغرب وإسرائيل يتيح تسيير رحلات جوية مباشرة
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سمر صالح
أفادت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه تم توقيع أول اتفاقية مع المغرب من أجل تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين؛ وذلك بعدما تقررت إعادة العلاقات بينهما رسميًا شهر ديسمبر الماضي.

ويسمح الاتفاق برحلات جوية مباشرة بين إسرائيل وجميع المطارات الدولية في المغرب، دون قيود على عدد الشركات وحجم الرحلات في الأسبوع.

كما سيتم تشغيل 10 رحلات شحن أسبوعية مباشرة إلى كل طرف.

وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أن التوقيع على الاتفاقية جرى من طرف "يشاي دون يحيى"، مدير قسم الاقتصاد والعلاقات الدولية بهيئة الطيران المدني الإسرائيلي، ومن الجانب المغربي نظيره طارق طاليبي، مدير النقل الجوي بوزارة السياحة المغربية.

وستؤدي الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب إلى انخفاض أسعار التذاكر وتقليص كبير في أوقات الرحلات، مقارنة بالوضع الحالي الذي يتطلب من الركاب تغيير طائراتهم في دول أخرى.

وذكرت الصحيفة أن شركة الخطوط الملكية المغربية ستشرع قريبًا في إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرات دريملاينر بين تل أبيب والدار البيضاء.

كما أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عزمها تشغيل خطوط منتظمة إلى المغرب في أسرع وقت ممكن.

وأوردت الصحيفة العبرية أنه من المقرر أيضًا إطلاق رحلات جوية أخرى إلى مدينة مراكش، العاصمة التاريخية والثقافية للمغرب، التي تم إعلانها كموقع للتراث العالمي وتجذب ملايين السياح كل عام، مشيرةً إلى أنه في كلتا المدينتين، أي الدار البيضاء ومراكش، كانت هناك جالية يهودية لها تاريخ طويل وتراث ثقافي غني.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، تصريحًا قالت فيه إن توقيع اتفاقية الطيران مع المغرب يمثل انطلاقة تاريخية في العلاقات بين الشعبين، مضيفةً أن هذا الأمر سيمثل دفعة قوية لقطاع الطيران الإسرائيلي الذي من المتوقع أن يستفيد من الطلب المتوقع للرحلات على هذا الخط.
 
وكشفت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي، في تصريح سابق، أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفًا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل في العام الحالي.
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