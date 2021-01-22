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رياضة

كلام نهائي.. أولمبياد طوكيو في موعدها

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:00 م
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
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منتصر الرفاعي

عقد اليوم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اجتماع بالفيديو كونفرانس مع الدول الـ206 أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية والذي شهد تأكيد على إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 في موعدها بدون تأجيل أوتعديل في المواعيد. 

الاجتماع عقد بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وسكرتير العموم في اللجان الأولمبية الوطنية وحضر ممثلا عن مصر المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. 

وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية ، أن دورة الألعاب الأولمبية في موعدها وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة في موعدها واتخاذ كافة الاجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020. 

وقال توماس باخ خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الاجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.

واشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماع ، سيتم منح كل دولة مشاركة في أولمبياد طوكيو أعداد المصل الخاص بفيروس كورونا التي تكفي البعثة المشاركة وأيضا ضعف الكمية للجنة الأولمبية الوطنية لاستخدامها في البطولات القادمة وفقا لاحتياجات كل دولة على أن تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية التكلفة كاملة. 

تأتي هذه التأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو 2021 وسط إقامة مونديال العالم لكرة اليد مصر 2021 الذي يشهد مشاركة 32 دولة وسط اجراءات احترازية وطبية وتنظيمية غير مسبوقه نالت إشادة العالم.
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