كلام نهائي.. أولمبياد طوكيو في موعدها

عقد اليوم الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اجتماع بالفيديو كونفرانس مع الدول الـ206 أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية والذي شهد تأكيد على إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021 في موعدها بدون تأجيل أوتعديل في المواعيد.
الاجتماع عقد بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وسكرتير العموم في اللجان الأولمبية الوطنية وحضر ممثلا عن مصر المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث.
وأكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في حديثه مع اللجان الأولمبية الوطنية ، أن دورة الألعاب الأولمبية في موعدها وهناك تأكيدات من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بإقامة البطولة في موعدها واتخاذ كافة الاجراءات الطبية والاحترازية لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي تم تأجيله من عام 2020.
وقال توماس باخ خلال كلمته في الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس، كل ما تردد عن تأجيل أولمبياد طوكيو أخبار كاذبة والبطولة في موعدها وتم اتخاذ عدد من الاجراءات الطبية وتوفير المصل الخاص بفيروس كورونا من خلال بروتوكول تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير العدد المطلوب للبعثات المشاركة وفقا للاجراءات الطبية المتبعة في كل دولة مشاركة والصادرة من وزارة الصحة في كل دولة.
واشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال الاجتماع ، سيتم منح كل دولة مشاركة في أولمبياد طوكيو أعداد المصل الخاص بفيروس كورونا التي تكفي البعثة المشاركة وأيضا ضعف الكمية للجنة الأولمبية الوطنية لاستخدامها في البطولات القادمة وفقا لاحتياجات كل دولة على أن تتحمل اللجنة الأولمبية الدولية التكلفة كاملة.
تأتي هذه التأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو 2021 وسط إقامة مونديال العالم لكرة اليد مصر 2021 الذي يشهد مشاركة 32 دولة وسط اجراءات احترازية وطبية وتنظيمية غير مسبوقه نالت إشادة العالم.