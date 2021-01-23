تمهيدا لـ عودة البناء.. 6 إجراءات جديدة للحكومة في استخراج التراخيص

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الأربعاء، بإعداد دليل إجراءات خاص بإصدار تراخيص البناء، يحدد الأدوار التي ستقوم بها كل جهة بالمنظومة، حتى يكون المواطن على دراية بالإجراءات، مشددا على ضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.





كان ذلك تنفيذًا لتوصيات اجتماع رئيس الوزراء باللجنة المسؤولة عن وضع النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء، نهاية العام الماضي، الذي أسفر عن إعلان عودة المباني في مصر من جديد، وذلك بعد علاج أخطاء المنظومة السابقة.





وفي هذا السياق نستعرض الإجراءات الجديدة المطلوبة في استخراج تراخيص البناء -وذلك في ضوء تعديلات قانون البناء الجديدة- والتي جاءت كالآتي:



1- تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذا يعنى إجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر و دورى، مما سيقلل من سيناريو انهيار العقارات في مختلف المحافظات.

2- استخراج شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.

3- إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين.

4- منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.

5- تفعيل الآليات التي استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.

6- منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.



