صناعة القرار في الأزمنة الحرجة: إدارة المخاطر

يتم تعريف المخاطر على أنها فرصة لنتيجة أو المكاسب الفعلية لاستثمار فى سلوك أو أفعال أو أموال . تتضمن المخاطر إمكانية خسارة بعض أو كل الاستثمار الأصلي.من الناحية الكمية عادة ما يتم تقييم المخاطر من خلال النظر في السلوكيات والنتائج التاريخية. في التمويل ، الانحراف المعياري هو مقياس شائع يرتبط بالمخاطر. حيث يوفر الانحراف المعياري مقياسًا لتقلب أسعار الأصول مقارنة بمتوسطاتها التاريخية في إطار زمني معين.





بشكل عام ، من الممكن والحكمة إدارة مخاطر الاستثمار من خلال فهم أساسيات المخاطر وكيفية قياسها. إن تعلم المخاطر التي يمكن أن تنطبق على السيناريوهات المختلفة وبعض طرق إدارتها بشكل شامل سيساعد جميع أنواع المستثمرين ومديري الأعمال على تجنب الخسائر غير الضرورية والمكلفة.يتعرض الجميع لنوع من المخاطر كل يوم - سواء كان ذلك من القيادة أو السير في الشارع أو الاستثمار أو التخطيط لرأس المال أو أي شيء آخر. تعد شخصية المستثمر ونمط حياته وعمره من أهم العوامل التي يجب مراعاتها لإدارة الاستثمار الفردي وأغراض المخاطرة. كل مستثمر لديه ملف مخاطر يحدد مدى استعداده وقدرته على تحمل المخاطر.





بشكل عام مع ارتفاع مخاطر الاستثمار ، يتوقع المستثمرون عوائد أعلى لتعويض هذه المخاطر. الفكرة الأساسية في التمويل هي العلاقة بين المخاطرة والعائد. وكلما زاد مقدار المخاطرة الذي يرغب المستثمر في تحمله ، زاد العائد المحتمل. يمكن أن تأتي المخاطر بطرق مختلفة ويحتاج المستثمرون إلى تعويضهم عن تحمل مخاطر إضافية. يمكن للأفراد والمستشارين الماليين، والشركات في جميع تطوير إدارة المخاطر استراتيجيات لمساعدة إدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات والأنشطة التجارية. أكاديميًا ، هناك العديد من النظريات والمقاييس والاستراتيجيات التي تم تحديدها لقياس وتحليل وإدارة المخاطر. بعض هذه تشمل: الانحراف المعياري ، بيتا ، القيمة المعرضة للخطر (VaR) ، ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) . غالبًا ما يسمح قياس المخاطر وقياسها للمستثمرين والتجار ومديري الأعمال بالتحوط من بعض المخاطر باستخدام استراتيجيات مختلفة.





هناك عدة أنواع من المخاطر وعدة طرق لتقدير المخاطر من أجل التقييمات التحليلية.يمكن تقليل المخاطر باستخدام استراتيجيات التنويع والتحوط.في حين أنه من الصحيح أنه لا يوجد استثمار خالي تمامًا من جميع المخاطر المحتملة ، إلا أن بعض الأوراق المالية لديها القليل من المخاطر العملية بحيث تعتبر خالية من المخاطر أو خالية من المخاطر.غالبًا ما تشكل الأوراق المالية الخالية من المخاطر أساسًا لتحليل وقياس المخاطر. توفر هذه الأنواع من الاستثمارات معدل عائد متوقع مع مخاطر قليلة جدًا أو معدومة.





في كثير من الأحيان ، يتطلع جميع أنواع المستثمرين إلى هذه الأوراق المالية للحفاظ على مدخرات الطوارئ أو الاحتفاظ بالأصول التي يجب أن يكون الوصول إليها متاحًا على الفور.غالبًا ما يكون الأفق الزمني وسيولة الاستثمارات عاملًا رئيسيًا يؤثر على تقييم المخاطر وإدارة المخاطر. إذا احتاج المستثمر إلى الأموال التي يمكن الوصول إليها على الفور ، فمن غير المرجح أن يستثمر في استثمارات أو استثمارات عالية المخاطر لا يمكن تصفيتها على الفور ويزيد احتمال وضع أمواله في أوراق مالية خالية من المخاطر.ستكون الآفاق الزمنية أيضًا عاملًا مهمًا لمحافظ الاستثمار الفردية. قد يكون المستثمرون الأصغر سنًا الذين لديهم آفاق زمنية أطول للتقاعد على استعداد للاستثمار في استثمارات عالية المخاطر مع عوائد محتملة أعلى. سيكون لدى المستثمرين الأكبر سنًا درجة تحمل مختلفة للمخاطر لأنهم سيحتاجون إلى الأموال لتكون متاحة بسهولة أكبر.





كل إجراء ادخار واستثمار ينطوي على مخاطر وعوائد مختلفة. بشكل عام، مخاطر الاستثمار يصنف النظرية المالية التي تؤثر على قيم الأصول إلى فئتين: المخاطر المنتظمة و مخاطر غير منتظمة . بشكل عام ، يتعرض المستثمرون لمخاطر منهجية وغير منهجية. المخاطر المنهجية ، والمعروفة أيضًا بمخاطر السوق ، هي المخاطر التي يمكن أن تؤثر على سوق اقتصادي بأكمله أو على نسبة كبيرة من إجمالي السوق. مخاطر السوق هي مخاطر فقدان الاستثمارات بسبب عوامل ، مثل المخاطر السياسية ومخاطر الاقتصاد الكلي ، التي تؤثر على أداء السوق ككل. لا يمكن تخفيف مخاطر السوق بسهولة من خلال تنويع المحفظة. يمكن أن تشمل الأنواع الشائعة الأخرى من المخاطر المنهجية مخاطر أسعار الفائدة ، ومخاطر التضخم ، ومخاطر العملة ، ومخاطر السيولة ، ومخاطر الدولة ، والمخاطر الاجتماعية - السياسية.المخاطر غير المنتظمة ، والمعروفة أيضًا باسم المخاطر المحددة أو المخاطر الخاصة ، هي فئة من المخاطر التي تؤثر فقط على صناعة أو شركة معينة.





المخاطر غير المنتظمة هي مخاطر خسارة الاستثمار بسبب مخاطر خاصة بالشركة أو الصناعة. تشمل الأمثلة تغييرًا في الإدارة ، واسترجاع منتج ، وتغيير تنظيمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مبيعات الشركة ، ومنافس جديد في السوق لديه القدرة على أخذ حصة في السوق من الشركة. غالبًا ما يستخدم المستثمرون التنويع لإدارة المخاطر غير المنتظمة من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول.بالإضافة إلى المخاطر المنهجية وغير المنهجية الواسعة ، هناك عدة أنواع محددة من المخاطر ، بما في ذلك:





1- مخاطر الاعمال : تشير مخاطر العمل إلى الجدوى الأساسية للأعمال التجارية - مسألة ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على تحقيق مبيعات كافية وتوليد إيرادات كافية لتغطية نفقاتها التشغيلية وجني الأرباح. في حين أن المخاطر المالية تتعلق بتكاليف التمويل ، فإن مخاطر الأعمال تتعلق بجميع المصروفات الأخرى التي يجب على الشركة تغطيتها لتظل تعمل. تشمل هذه المصاريف الرواتب وتكاليف الإنتاج وإيجار المنشأة والمكاتب والمصروفات الإدارية. يتأثر مستوى مخاطر أعمال الشركة بعوامل مثل تكلفة البضائع ، وهوامش الربح ، والمنافسة ، والمستوى العام للطلب على المنتجات أو الخدمات التي تبيعها.





2- الائتمان أو مخاطر التخلف عن السداد:مخاطر الائتمان هي مخاطر عدم قدرة المقترض على دفع الفائدة التعاقدية أو رأس المال على التزامات ديونه. هذا النوع من المخاطر يتعلق بشكل خاص بالمستثمرين الذين لديهم سندات في محافظهم الاستثمارية. السندات الحكومية ، وخاصة تلك التي تصدرها الحكومة ، لديها أقل قدر من مخاطر التخلف عن السداد ، وبالتالي فهي أقل عوائد. سندات الشركات ، من ناحية أخرى ، تميل إلى أن يكون لديها أكبر قدر من مخاطر التخلف عن السداد ، ولكن أيضًا معدلات فائدة أعلى. تعتبر السندات ذات فرصة التخلف عن السداد أقل درجة استثمار ، بينما تعتبر السندات ذات الفرص الأعلى سندات ذات عائد مرتفع أو سندات غير مرغوب فيها . يمكن للمستثمرين استخدام وكالات تصنيف السندات—مثل Standard and Poor's و Fitch و Moody's - لتحديد السندات ذات الدرجة الاستثمارية وأيها غير مرغوب فيه.





3- مخاطر الدوله : تشير مخاطر الدولة إلى مخاطر عدم تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية. عندما يتخلف بلد ما عن الوفاء بالتزاماته ، فإنه يمكن أن يضر بأداء جميع الأدوات المالية الأخرى في ذلك البلد - وكذلك البلدان الأخرى التي لديها علاقات معها. تنطبق مخاطر الدولة على الأسهم والسندات والصناديق المشتركة والخيارات والعقود الآجلة التي يتم إصدارها داخل بلد معين. غالبًا ما يظهر هذا النوع من المخاطر في الأسواق الناشئة أو البلدان التي تعاني من عجز حاد.





4- خطورة التبادل الاجنبي: عند الاستثمار في دول أجنبية ، من المهم مراعاة حقيقة أن أسعار صرف العملات يمكن أن تغير سعر الأصل. تنطبق مخاطر الصرف الأجنبي (أو مخاطر سعر الصرف) على جميع الأدوات المالية بعملة غير العمله المحلية. على سبيل المثال ، إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وتستثمر في الأسهم الكندية بالدولار الكندي ، حتى إذا ارتفعت قيمة السهم ، فقد تخسر المال إذا انخفض الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي.





5- مخاطر معدل الفائدة: مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغير قيمة الاستثمار بسبب التغير في المستوى المطلق لأسعار الفائدة ، أو الفارق بين سعرين ، أو في شكل منحنى العائد ، أو في أي علاقة سعر فائدة أخرى. يؤثر هذا النوع من المخاطر على قيمة السندات بشكل مباشر أكثر من الأسهم وهو خطر كبير على جميع حاملي السندات. مع ارتفاع أسعار الفائدة ، تنخفض أسعار السندات في السوق الثانوية - والعكس صحيح.





6- المخاطر السياسية: المخاطر السياسية هي المخاطر التي قد تتعرض لها عائدات الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي أو التغيرات في بلد ما. يمكن أن ينبع هذا النوع من المخاطر من تغيير في الحكومة أو الهيئات التشريعية أو صانعي السياسة الخارجية الآخرين أو السيطرة العسكرية. تُعرف أيضًا بالمخاطر الجيوسياسية ، وتصبح المخاطر عاملًا أكثر مع زيادة الأفق الزمني للاستثمار.





7- مخاطر الطرف المقابل: مخاطر الطرف المقابل هي احتمال أو احتمال أن أحد المشاركين في معاملة ما قد يتخلف عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية . يمكن أن توجد مخاطر الطرف المقابل في معاملات الائتمان والاستثمار والمعاملات التجارية ، خاصة لتلك التي تحدث في الأسواق خارج البورصة (OTC). منتجات الاستثمار المالي مثل الأسهم والخيارات والسندات والمشتقات تحمل مخاطر الطرف المقابل.





8- مخاطر السيولة:ترتبط مخاطر السيولة بقدرة المستثمر على التعامل مع استثماراته مقابل النقد. عادة ، سيطلب المستثمرون بعض الأقساط للأصول غير السائلة التي تعوضهم عن الاحتفاظ بالأوراق المالية بمرور الوقت التي لا يمكن تصفيتها بسهولة.





9- المخاطرة مقابل المكافأة : المقايضة المخاطر والعوائد هي التوازن بين الرغبة لأدنى خطر ممكن وأعلى عائد ممكن. بشكل عام ، ترتبط المستويات المنخفضة من المخاطر بانخفاض العوائد المحتملة وترتبط المستويات العالية من المخاطر بعائدات محتملة عالية. يجب على كل مستثمر أن يقرر مقدار المخاطرة الذي يرغب وقادر على قبوله مقابل العائد المطلوب. سيعتمد ذلك على عوامل مثل العمر والدخل وأهداف الاستثمار واحتياجات السيولة والأفق الزمني والشخصية.









بشكل عام في الاقتصاد و المالية السلوك العادى مبنى العزوف عن المخاطرة هو نزوع الناس إلى تفضيل النتائج مع انخفاض الشك إلى تلك النتائج مع عدم اليقين عالية، حتى لو كان متوسط نتائج الأخيرة مساوية أو أعلى في القيمة النقدية من نتائج أكثر معينة. يفسر النفور من المخاطرة الميل للموافقة على موقف يكون له مردود أكثر قابلية للتنبؤ ، ولكن ربما يكون أقل ، بدلًا من موقف آخر لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير ، ولكن من المحتمل أن يكون العائد أعلى. عمليا لدينا ثلاث درجات : اولها النفور من المخاطرة ، ثانيها حيادية المخاطرة ، ثالثها المحبة للمخاطر . تجنب المخاطرة (أو تجنب المخاطرة ) – إذا قبل دفعة معينة أقل من 50 دولارًا (على سبيل المثال ، 40 دولارًا) ، بدلًا من المخاطرة وربما عدم تلقي أي شيء.محايد المخاطرة - إذا كانوا غير مبالين بين الرهان ودفعة معينة قدرها 50 دولارًا. ومحبة للمخاطرة (أو السعي للمخاطرة ) - إذا قبلوا الرهان حتى عندما يكون الدفع المضمون أكثر من 50 دولارًا (على سبيل المثال ، 60 دولارًا). وقد اجتذبت المواقف تجاه المخاطر ناحيه مجال علم الاقتصاد العصبي و الاقتصاد السلوكي . دراسة عام 2009 من قبل Christopoulos et al. اقترح أن نشاط منطقة معينة من الدماغ (التلفيف الأمامي السفلي الأيمن) يرتبط بنفور المخاطرة ، مع وجود عدد أكبر من المشاركين الذين يكرهون المخاطرة (أي أولئك الذين لديهم أقساط مخاطرة أعلى) لديهم أيضًا استجابات أعلى لخيارات أكثر أمانًا. تتزامن هذه النتيجة مع دراسات أخرى ، والتي تظهر أن التعديل العصبي لنفس المنطقة يؤدي إلى اتخاذ المشاركين خيارات أكثر أو أقل تجنبًا للمخاطرة ، اعتمادًا على ما إذا كان التعديل يزيد أو يقلل من نشاط المنطقة المستهدفة.