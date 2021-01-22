الأردن .. 730 إصابة جديدة بـ كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (730) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث احتلت العاصمة الأردنية قائمة المحافظات الأكثر إصابة بالمملكة حيث سجلت (407) إصابة.





وأوضحت الصحة الأردنية في بيان لها منذ قليل، أن إجمالي إصابات كورونا في المملكة ارتفع منذ بداية الجائحة وحتي الان إلى (318,911).





كما سجلت الصحة الاردنية (9) وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى (4207) حالات.





فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (796) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (304,996) حالة.



