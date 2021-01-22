بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

كشف أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الاسبق الخبير التحكيمي محلل عبر قناة اون تايم سبورت، عن احقية نادي سموحة بالفوز وعدم احتساب هدف فى مباراة بيراميدز .





وقال الشناوي ، عبر قناة وان تايم ، ان شريف اكرامي دخل بالكرة مرماه ، مؤكدا ان سموحة يستحق الهدف بنتيجة مائه فى المائة والتي تخطت خط مرمي بيراميدز .





وشدد الشناوي ، علي انه يجب علي حكم الفيديو احتساب الهدف او علي حكم المباراة الرجوع لتقنية الفار .







