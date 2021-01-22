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رياضة

بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:24 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
كشف أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الاسبق الخبير التحكيمي محلل عبر قناة اون تايم سبورت، عن احقية نادي سموحة بالفوز وعدم احتساب هدف فى مباراة بيراميدز .

وقال الشناوي ، عبر قناة وان تايم ، ان شريف اكرامي دخل بالكرة مرماه ، مؤكدا ان سموحة يستحق الهدف بنتيجة مائه فى المائة والتي تخطت خط مرمي بيراميدز .

وشدد الشناوي ، علي انه يجب علي حكم الفيديو احتساب الهدف او علي حكم المباراة الرجوع لتقنية الفار .


وتعادل فريق سموحة أمام منافسه بيراميدز بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز . 

تقدم بيراميدز عن طريق مصطفي عادل في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وتعادل مصطفي فتحي لسموحة في الدقيقة 39 . 

ونشبت مشادة كلامية بين عبدالله السعيد وعلي جبر لاعبي فريق بيراميدز بعد هدف فريق سموحة في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب هدف مصطفي فتحي لاعب فريق سموحة في شباك بيراميدز.

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