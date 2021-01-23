طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

مقادير فطائر البطاطس المحشية

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومهروسة

ملح وفلفل

دقيق





الحشوة

100 جرام لحم مفروم معصجة

فلفل مفروم

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي

نصف كوب جبن موتزاريلا

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة زعتر





للتغطية

بيض

بقسماط

زيت للقلي





طريقة تحضير فطائر البطاطس المحشية

* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل





* يضاف الدقيق تدريجيا حتى تتشكل عجين





* تشكل على شكل كرات





* تحشى وحدات البطاطس بالحشوة





* تغمر في البيض، ثم في البقسماط





* تقلى في زيت غزير وساخن





الحشوة





* تسخن اللحمة المعصجة على النار ثم يضاف الفلفل والتوابل





* تضاف الجبنة الكريمية والموتزاريلا







