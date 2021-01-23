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طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

السبت 23/يناير/2021 - 12:32 ص
فطائر البطاطس المحشية
فطائر البطاطس المحشية
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نهى هجرس
تعد البطاطس من الأكلات المفضلة للجميع، وخاصة الأطفال، كما انها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويمكن تقديمها بالعديد من الوصفات المختلفة.

وإليكم طريقة عمل البطاطس المحشية للشيف غادة التلي

مقادير فطائر البطاطس المحشية
نصف كيلو بطاطس  مسلوقة ومهروسة
ملح وفلفل 
دقيق 

الحشوة
100 جرام لحم مفروم معصجة 
فلفل مفروم 
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي 
نصف كوب جبن موتزاريلا 
نصف ملعقة صغيرة بابريكا 
1 ملعقة صغيرة زعتر 

للتغطية
بيض 
بقسماط 
زيت للقلي 

طريقة تحضير فطائر البطاطس المحشية
* تخلط البطاطس مع الملح والفلفل

* يضاف الدقيق تدريجيا حتى تتشكل عجين

* تشكل على شكل كرات

* تحشى وحدات البطاطس بالحشوة

* تغمر في البيض، ثم في البقسماط

* تقلى في زيت غزير وساخن

الحشوة

* تسخن اللحمة المعصجة على النار ثم يضاف الفلفل والتوابل

* تضاف الجبنة الكريمية والموتزاريلا


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