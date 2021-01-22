ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ظريف يوجه رسالة عاجلة إلى بايدن بشأن الاتفاق النووي

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:33 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
Advertisements
قسم الخارجي

دعا ​وزير الخارجية​ الايراني ​محمد جواد ظريف​ الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ لرفع غير مشروط للعقوبات المفروضة على ​إيران​.

وقال ظريف في مقال نشره بمجلة "فورين افيرز" الأمريكية، إن إدارة بايدن لديها خياراين، إما تبني السياسات الفاشلة للإدارة السابقة، ومواصلة خرق القانون الدولي، أو رفض تلك الاستراتيجية والسعي إلى السلام.

وذكر الوزير الإيراني في مقاله بايدن يمكن أن يختار طريقا أفضل من خلال إنهاء سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب "الفاشلة"، على حد قوله، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ويرى ظريف أن الضغط على طهران يأتي بنتيجة عكسية، قائلا "لا تطلبوا من إيران تنفيذ مطالب جديدة".

وتعهد بالالتزام مجددا بالاتفاق النووي الإيراني، إذا عادت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الصفقة، لكن إذا أصرت واشنطن على انتزاع مزيد من التنازلات، فإنها ستفوت الفرصة، على حد تعبيره.

وانتقد الوزير الإيراني في مقاله فترة رئاسة ترامب، والتي أدت إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وزيادة توتر العلاقات بين البلدين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ظريف: إيران هزمت أمريكا.. وعلى بايدن إرضاء طهران لتقبل عودته للاتفاق النووي

نتنياهو يأمر الرئيس الأمريكي القادم بعدم العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

بـ 3 لغات.. رسائل وزير الخارجية الإيراني على تويتر بعد العالم النووي

الوضع سيئ للغاية.. ظريف: إدارة ترامب مارقة والعقوبات والحرب الأمريكية جريمة إنسانية

إيران: لا رسائل متبادلة مع بايدن

ترشيحاتنا

بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

أستاذ أمراض صدرية: أعداد المصابين بكورونا في تزايد ولا صحة لانخفاض الإصابات.. فيديو

تشوه في الأنف.. طليقة لاعب كرة قدم مشهور تعلن إصابتها بمرض خطير

إسرائيل تكشف أسرار لأول مرة عن حرب أكتوبر 73

تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور

استبعاد جنش وعلاء وأحداد .. قائمة الزمالك لـ مباراة أسوان غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

مرض غير معروف يسبب الشلل إذا لم تكتشفه سريعا.. إليك الأعراض