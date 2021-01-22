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محافظات

شباب وفتيات كفر الشيخ يشاركون في مبادرة «العب رياضتك وزود مناعتك»

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:14 م
شباب وفتيات كفر الشيخ
شباب وفتيات كفر الشيخ يشاركون في المبادرة
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محمود زيدان
شهدت مدينة كفر الشيخ  مبادرة " 7 الصبح " في مختلف الألعاب الرياضية، عن طريق تقنية «زووم» الإلكترونية،  الجاري تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واشراف عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ  على مشاركة مراكز الشباب في المبادرة بالرياضة الصباحية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن المبادرة تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنه تتم ممارسة جميع أنواع الرياضة داخل المراكز والملاعب، من منطلق، أن الرياضة أسلوب حياة.
 
وأضاف الدكتور عزت محروس، المبادرة انطلقت من ملاعب مراكز الشباب على مستوى المحافظة في مختلف الألعاب، تحت شعار “رياضة 7 الصبح " من مصر بلدنا الحلوة العب رياضتك وزود مناعتك ”، مشيرا إلى أنه ستتم ممارسة الألعاب الرياضية المتنوعة على الملاعب و الصالات الرياضية بمراكز الشباب ، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا .
 
  وأوضح محروس، شارك بالمبادرة أبطال مركز شباب شنو ،و مركز شباب قلين فى تمام الساعة السابعة صباحا عبر تقنية زووم وبث مباشر على صفحة الربط الالكتروني مباشرة ، موضحا  المبادرة بدأت منذ اسبوعين وشارك بها مركزي شباب دسوق و برج البرلس "7 الصبح " دعوة لتشجيع الشباب على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة.
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