تكريم أعضاء فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بـ كفر الشيخ.. صور

كرّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، أعضاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة كفرالشيخ.





يأتي هذا التكريم لجهودهم في الإنشاءات الحكومية وخاصة المدارس، ومدرسة كفر الشيخ الدولية للغات ، إحدى المدارس الحكومية المتميزة، وثمّن محافظ كفرالشيخ الجهود المبذولة لأعضاء هيئة الأبنية التعليمية من مسئولين ومهندسين ومشرفين، لتأدية عملهم على الوجه الأمثل ودورهم المتميز في التنفيذ الجيد للمشروعات المسندة لهيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ.





وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لمدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ؛ لسرعة إنجاز خطة تنفيذ وإنشاء المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.





المكرمون هم، المهندس أحمد سعيد عبدالكريم، مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس حمودة نعمان السيد، نائل مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محمد سلطان محمد، مدير المكتب الفني لهيئة لهيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة أسماء صبري محمد، رئيس قطاع تنفيذ الأبنية التعليمية بمركز كفرالشيخ، والمهندس سمير عاشور الصاوي، رئيس قطاع الكهرباء لهيئة الأبنية التعليمية، والمهندس محمد أحمد محمود، المشرف علي أعمال الكهرباء بهيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة وردشان محمود علي، مهندس تنفيذ بهيئة الأبنية التعليمية، والمهندسة إلهام دياب محمد، والمهندس محمد يسري السيد، والمهندس محمد سالم العشماوي، والمهندس أحمد علاء هيكل، مهندسون تنفيذيون بهيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أحمد محمد عبدالرحيم، مندوب المقاول المنفذ لمشروع المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ.