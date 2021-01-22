بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

أعلن الفنان والإعلامي تامر شلتوت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، بعد شهر من مكوثه داخل العناية المركزة.





وكتب تامر شلتوت، في منشوره على فيسبوك: « انا والدي تعبان جدا و بقاله شهر في العنايه المركزه...و حالته النهارده صعبه جدا...أرجو من حضراتكم الدعاء له.....الدعاء يغير القدر».



