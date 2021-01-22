بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

أعلن الفنان والإعلامي تامر شلتوت، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، بعد شهر من مكوثه داخل العناية المركزة.
وكتب تامر شلتوت، في منشوره على فيسبوك: «انا والدي تعبان جدا و بقاله شهر في العنايه المركزه...و حالته النهارده صعبه جدا...أرجو من حضراتكم الدعاء له.....الدعاء يغير القدر».
يذكر أن الفنان والإعلامي تامر شلتوت أعلن قبل عدة أشهر مصرع شقيقه عمرو شلتوت في حادث سير، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".
ونعى شلتوت شقيقة قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت إثر حادث سيارة، وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر، إنا لله وإنا اليه راجعون، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له.