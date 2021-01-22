الحرارة تسجل 3 درجات في دولة عربية والأرصاد تصدر هذا التحذير

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة علي جميع أنحاء البلاد حيث تصل إلى 3 درجات الليلة نظرا لموجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.





وحذرت الأرصاد الجوية في بيان لها، من تكون صقيع على المناطق الصحراوية والزراعية، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر.





وتتعرض الكويت هذه الايام الي موجة برد قارسة بدأت من مساء الأربعاء الماضي وتنتهي غدا السبت، وذلك بفعل المرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا، مصحوبًا برياح شمالية غربية.



