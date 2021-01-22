إحالة 600 عقيد بالجيش التركي للمعاش.. محمد موسى يكشف السبب

قال الإعلامي محمد موسى إن أردوغان وجه الأوامر لقائد الجيش الثاني التركي، الفريق زكائي أكساكالي، الذي أحيل إلى التقاعد خلال العام الماضي، بتشكيل قوات خاصة يكون هو قائدها.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه سيتم تشكيل هذه القوات من الـ600 عقيد تركي الذين تم إحالتهم إلى التقاعد في نفس الوقت، لينضموا للقوات التي ينشئها الفريق أكساكالي.









وتابع: "أردوغان طلب من زكائي أكساكالي أن ينشئ وحدة قوات خاصة، ويكون هو قائدها".









وأردف محمد موسى: "المعلومات اللي عندي تكشف عن فضائح لأكبر مستشاري القصر الرئاسي في تركيا، عدنان تانريفردي، وتورطه بشكل مباشر في دعم وتمويل وتدريب فرق الاغتيالات، أو ما يعرف في تركيا بـ«الجلادين» والكارثة أن المخابرات التركية هي من تشرف على كل ذلك".





فيما أكد الإعلامي محمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد تخريج جيل من الضباط والمواطنين قادر على تحمل المسئولية ومواجهة الشائعات والإرهاب وحماية مؤسساتهم من قوى الشر والظلام.





وأضاف موسى، فيلم المهمة الذي أصدره قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة وذكرى الـ 69 لملحمة الإسماعيلية التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا يوجه رسالة " إللي عايز يجرب يقرب".





وتابع "موسى"، تدريبات ضباط وزارة الداخلية تؤسس لمنظومة أمنية متطورة تستطيع التعامل مع كافة الأنشطة الإجرامية والإرهابية، مضيفا: "الخوف ملوش مكان في قلوب رجالة الداخلية".



