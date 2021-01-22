"تصفية الحديد والصلب" في مناظرة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا

تعلن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مناظرة غدًا في الساعة السادسة مساءً، حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، وتذاع المناظرة أون لاين علي كافة منصات التنسيقية.





كما تتضمن المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا علي التنسيقية النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب.





وتدير الحوار النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن علي منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.