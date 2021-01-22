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الصحة تعلن إطلاق الموقع الخاص بتسجيل لقاح كورونا.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:02 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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محمد القاضي
قالت الدكتورة منى قدري، مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إنه تم اطلاق الموقع الخاص بتسجيل بيانات المواطنين لتلقى لقاح كورونا.

وأضافت "قدري"، خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه تم تسجيل 10 آلاف مواطن خلال ساعة فقط، وأكثر من 25 ألف مواطن خلال 3 ساعات.

وأوضحت مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، أنه يتم الآن تحديد الأماكن التي سيتم توزيع اللقاح فيها، مشيرة إلي أن الموقع قادر علي تلقي وتسجيل بيانات أكثر مليون فرد.

وأشارت  مستشار وزير الصحة للتحول الرقمي، إلي أن التطعيم لن يكون إجباريا وسيكون حسب رغبة الفرد.
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