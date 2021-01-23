الدخلية تشن حملات أمنية.. ضبط مصنع حشيش في 6 أكتوبر.. أكثر من 15 ألف مواطن لعدم ارتداء الكمامة.. وشخص أنشأ صفحة على الإنترنت لممارسة الفجور بالإسكندرية

ضبط عاطل أعلن استعداده لممارسة الفجور على الإنترنت

ضبط 7 أطنان أرز تمويني بداخله حشرات بالجيزة

ضبط 2 طن كبدة مستوردة فاسدة بالإسكندرية

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار الساعات القليلة الماضية بمختلف قطاعتها حيث واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2,07 طن "كبدة مستوردة")"بدون مستندات" مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (7,04 طن "أرز تموينى مدعم") غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها واحتوائه على حشرات حية وميتة "سوس" تمهيدًا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستخدمي البطاقات التموينية بحوزة (أمين عهدة لأحد فروع شركات تجارة الجملة) بمحافظة الجيزة.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الإستعداد لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية ، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول) .

وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة لأحد الأشخاص على إحدى المواقع على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها الإستعداد لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية ، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم ، وأضاف بأنه من قام بإنشاء الصفحة المشار إليها .. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (15955) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (15812) شخص ، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (143) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (591) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (204) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1196) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش ، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمحل إقامته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر ، وعُثر بحوزته على (13 طربة لمخدر الحشيش - كمية لعجينة مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية لبودرة مخدر الحشيش - لفافة لمخدر البانجو – كمية من الأقراص المخدرة - عدد من الزجاجات لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية - كمية من المواد الخام المستخدمة فى عملية التصنيع - عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - طبنجة منتهية التراخيص - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - سلاح أبيض عبارة عن مطواة - سيارة - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - عدد 2 هاتف محمول - عدد 2 ميزان) .

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.