ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعشق صوتك وإحساسك..هاني شاكر يترجى تامر حسني لـ غناء نسيانك صعب أكيد.. فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 12:42 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر الفنان تامر حسني فيديو جديد برفقة  النجم هاني شاكر عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ظهر النجم هاني شاكر وهو يطلب من  تامر حسني  الغناء مشيدا بصوته قائلا: تامر حبيبي من  فترة   فأجني وغني  اغنية "نسيانك صعب اكيد" متتصورش قد اية انا فرحت بأداة وإحساسه لان تامر من الناس الي بعشق صوتها واحساسها.

وعلق تامر حسني علي الفيديو قائلا: شهادة عظيمة من أستاذ ومثل أعلى محترم، أنا اللي بعشق صوتك وإحساسك يا أستاذنا وتشرفت بالوقفة جانبك من كل قلبي.

وحققت أغنية "قولني كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".
 
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.

وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك".

وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة  3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".

وشهد افتتاح حفل كأس العالم لكرة اليد عرض فقرات فنية رائعة، وتضمنت العديد من الرقص المتنوع الذي يشبه الحضارة المصرية القديمة.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مساء الورد .. وصلة رقص حارة لـ نبيلة عبيد في عيد ميلادها الـ76

بعد تخطي الكرة مرمى بيراميدز.. خبير تحكيمي: سموحة استحق هدفا 100%

عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

اغتصبها وسرقها.. ممثل يعتدي جنسيًا على زوجة أبيه المسن

بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

قائمة أسوان لمواجهة الزمالك في الدوري

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟