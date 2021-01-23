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فن

ابق حقيقيا... شيماء سيف تشارك جمهوها صورة جديدة

السبت 23/يناير/2021 - 12:50 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.  

وعلقت قائلة : ابق حقيقيا ، ابق مخلصًا ، أو ابق بعيدًا عني.

وكانت قد حلت الفنانة شيماء سيف ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا"،  للحديث عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف الطريفة التي جمعتها بزملائها في الوسط الفني.

وقالت الفنانة شيماء سيف، أنا كممثلة أول حاجة لما بدخل تصوير عمل ببص الأول على لوكيشنات التصوير، لو فيلا مقفولة وكده تمام ولو لوكيشن شوارع وكده بقولهم مش فاضية ومسافرة.

وأضافت أن أصعب شىء في التمثيل، هو فكرة الحمام، موضحة، أنا مش بحب أدخل حمام غير حمام بيتنا، وحمام الكرفان ضيق وجسمى بيخبط فيه، فأنا بناشد اللى بيعملوا الكرفانات يوسعوا الحمامات عشان مش كل الممثلين رفيعين.

وعن الدور التى تريد تجسيده، قالت: نفسى أعمل دور رقاصة حاسة إنى هاعمله كويس؛ لأن أنا عندى إمكانيات مدفونة، وأنا اتفرجت على نفسى وأنا برقص حسيت إن "الكافر" مدارى كتير وبيكون جوايا حاجة نفسى تظهر ومش بلاقيها.
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