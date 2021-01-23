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منوعات

نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو

السبت 23/يناير/2021 - 01:00 ص
انهيار
انهيار
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عزة عاطف
تسببت العاصفة كريستوف في إحداث فوضى كبيرة للبريطانيين في جميع أنحاء البلاد، حيث أطاحت بالمنازل وتسببت في عدد ضخم من الكوارث.

يكشف مقطع فيديو عن لحظة فارقة لتساوي منزلين بالأرض، إثر ضرب العاصفة لهما، ونجاة السكان بأعجوبة من الانهيار المفاجئ.

كانت إحدى السكان المسنين في المنزل قبل أن تضربه العاصفة، ولكن نجاتها كانت أعجوبة فبمجرد أن خرجت أمام الباب، انهار المنزل في لحظة وتحول إلى ركام.

وقالت لصحيفة مانشيستر إيفيننج نيوز : "لقد سمعت دوس انفجار قوي. فخرجت بسرعة وفجأة انهار المنزل الذي أملكه منذ 40 عاما أمام عيني".

يأتي ذلك في الوقت الذي تسببت فيه العاصفة كريستوف في إحداث فوضى للبريطانيين في جميع أنحاء البلاد.

تم انتشال جثة رجل من نهر تاف في ويلز، بينما تم إجلاء حوالي 2000 منزل وشركة في ديدسبري، بمانشستر الكبرى من منازلهم الليلة الماضية وسط فيضانات غزيرة.

كما أُجبرت العائلات في ماجول بـ ميرسيسايد وروثين، شمال ويلز، على مغادرة منازلهم بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات.

شهدت مدينة أبيرليفيني في ويلز أعلى كمية من الأمطار في المملكة المتحدة حتى الآن خلال العاصفة كريستوف، حيث تم رفع من 187.8 ملم خلال آخر 56 ساعة، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية.

في هذه الأثناء، اضطر متطوعو RNLI إلى إنقاذ أب وطفلين صغيرين من البحر قبالة شاطئ Llanddwyn في Anglesey، شمال ويلز بعد أن حوصرت الأسرة بسبب ارتفاع منسوب المياه.
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نتيجة العاصفة.. انهيار منزلين ونجاة السكان بأعجوبة | فيديو