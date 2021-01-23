مفاجآت صادمة.. نجل شقيق عبدالحليم حافظ يكشف حقيقة عدم تحلل جثته بعد 31 عاما

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حقيقة إيجاد جثمان العندليب كما هو بدون تحلل.





وأضاف "شبانة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «كان حصل أن منطقة المقابر غرقت كلها، وتواصلنا مع الأجهزة المعنية ولقينا أن مقبرة الفنان الراحل لم تصلها المياه، ولكنه أوصى بنقل الجثامين لعمل عزل بالمقبرة».





وأضاف: «حصلنا علي تصريح من دار الإفتاء، وحضر معنا إمام مسجد والمختصين، وأما فتحوا المقبرة قعدوا يهللوا ونادوا عليا أني لازم أنزل أشوف عمي».



