نفسي ألغى ناس من حياتي.. أحمد فتحي يشارك مي كساب غناء ياللي شغلين نفسكم بيا

غنت الفنانة مي كساب، اغنية طالب منها مقدم برنامج واحد من الناس، غنائها، خلال لقائها في البرنامج المذاع عبر شاشة الحياة، مساء امس الجمعة.





وغنت كساب، قائلة :"يا ناس ياللي شغلين نفسكم بيا ومركزين اكتر مني فيا،مش عارفه ليه شغلين بالكم بحياتي وخليكم في حالكم، ومتشكرين على الاهتمام، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايزه عسلك المعسل، ياما نفسي الغي ناس من حياتي بس بكسل، ومش عايزه سؤالكم".





فيما خاضا الفنانا أحمد فتحي ومي كساب، تحدي تقشير البطاطس، أثناء لقائهما في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء امس الجمعة.





وفاز بالتحدي الفنانة مي كساب، بعد أن استطاعت تقشير كل البطاطس المطلوبة، فيما لم ينجح الفنان أحمد فتحي في تقشير سوا ثلاث بطاطسيات فقط.





وتقوم فكرة الفقرة، على أن يدخلا في تحدي تقشير عدد من البطاطس، وفي نفس الوقت يقوم مقدم برنامج واحد من الناس، بتوجيه عدة أسألة المتسابقين.



