ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نفسي ألغى ناس من حياتي.. أحمد فتحي يشارك مي كساب غناء ياللي شغلين نفسكم بيا

السبت 23/يناير/2021 - 03:45 ص
الفنانة مي كساب
الفنانة مي كساب
Advertisements
عادل نصار
غنت الفنانة مي كساب، اغنية طالب منها مقدم برنامج واحد من الناس، غنائها، خلال لقائها في البرنامج المذاع عبر شاشة الحياة، مساء امس الجمعة. 

وغنت كساب، قائلة :"يا ناس ياللي شغلين نفسكم بيا ومركزين اكتر مني فيا،مش عارفه ليه شغلين بالكم بحياتي وخليكم في حالكم، ومتشكرين على الاهتمام، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايزه عسلك المعسل، ياما نفسي الغي ناس من حياتي بس بكسل، ومش عايزه سؤالكم". 

فيما خاضا الفنانا أحمد فتحي ومي كساب، تحدي تقشير البطاطس، أثناء لقائهما في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء امس الجمعة. 

وفاز بالتحدي الفنانة مي كساب، بعد أن استطاعت تقشير كل البطاطس المطلوبة، فيما لم ينجح الفنان أحمد فتحي في تقشير سوا ثلاث بطاطسيات فقط. 

وتقوم فكرة الفقرة، على أن يدخلا في تحدي تقشير عدد من البطاطس، وفي نفس الوقت يقوم مقدم برنامج واحد من الناس، بتوجيه عدة أسألة المتسابقين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شهيرة: تربطني بـ نجلاء فتحي علاقة نسب

عمرو الليثي يهدي أحمد الشهير بـ بائع الليمون شقة ورعاية تعليمية

إعدام المتحرش أو المغتصب .. رضوى الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

دي قلة أدب .. لميس الحديدي تعلق على مهاجمي منتخب مصر النسائي لكرة القدم

سيبوني في حالي..عمر كمال يرد على انتقاد الجماهير له

الجمعة.. مي كساب وأحمد فتحي ضيوف واحد من الناس

ترشيحاتنا

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

لسان كوفيد.. علامات خطيرة تشير إلى الإصابة بكورونا ومطالبات بإعلانها رسميا | صور

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

عجزوا عن دفع الإتاوات.. مقتل 3 مصريين بـ ليبيا

حكم تحديد نوع الجنين.. دار الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل

مثير للاشمئزاز.. مضيفة تحذر من طلب مياه الحنفية على الطائرة | فيديو

جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور