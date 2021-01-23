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فن

ذكرى سنوية سعيدة.. كندا علوش تحتفل بعيد زواجها برفقة عمرو يوسف

السبت 23/يناير/2021 - 02:37 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
احتفلت الفنانة كندا علوش بعيد زواجها من النجم عمرو يوسف .

ونشرت كندا عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بزوجها وعلقت قائلة: ذكري سنوية سعيدة.


وكانت قد وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة لجمهورها شديدة اللهجة بخصوص فيروس كورونا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت كندا علوش، عبر خاصية الاستوري: اليوم أكتر من أي وقت لازم نحس بالمسؤولية تجاه بعض اليوم نحنا مسؤولين عن سلامة و حياة بعضلا مكان للخلافاتو النزاعات ومو وقت الانانية و الاستهتار عم نعيش ايام صعبة اذا ما فقدنا حد غالي معظم الي حوالينا فقدوا اللة يحمي الي مضطر ينزل يمارس شغلو ،ضروري نتعامل مع الوضع بمسؤولية شديدة. 

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.
ذكرى سنوية سعيدة.. كندا علوش تحتفل بعيد زواجها برفقة عمرو يوسف
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