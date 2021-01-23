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رياضة

أحمد شوبير يهاجم الجبلاية: لجنة آحادية اتخذت قرارا خاطئا دون الرجوع لأحد

السبت 23/يناير/2021 - 04:04 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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محمد رشاد
واصل الإعلامي أحمد شوبير هجومه الحاد على اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد عقب تخفيف عقوبة محمد الشناوي حارس مرمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أربع مباريات وغرامة 20 ألف جنيهًا إلى مباراة واحدة وغرامة 50 ألف فقط.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "رئيس اللجنة الأحادية التي تدير اتحاد الكرة المصري اتخذ قرارًا خاطئًا على قرار خاطئ".

وتابع: "أن يعترض الأهلي فهذا حقه لأن القرار باطل، لأنه من اختصاص لجنة الانضباط، وبالمثل أحداث مباراة السوبر في الإمارات، والفيديوهات تم عرضها على لجنة الانضباط واتخذت القرار ومن حق النادي أو اللاعب أن يتقدم بتظلم للجنة التظلمات".

وأوضح: "لكن في مسألة الشناوي لم يتم عرض الأمر لا على لجنة الانضباط ولا التظلمات".

وأكمل: "والكارثة الأكبر التي سمعتها على لسان أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أنه خفف العقوبة لأن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية وهذا واجب وطني".

وأضاف: "القرار خاطئ لأنه مارس صلاحيات ليست من شأنه، لأنه قام بإلغاء كل اللجان والقررات كلها من رأس رجل واحد".

وأضاف: "العضوان الآخران لم يعرفا بقرار أحمد مجاهد لأنها لجنة أحادية، لا يوجد اتحاد كرة، هناك شخص واحد فقط يمتلك كل شيء داخل الجبلاية".

وأختتم: "أن يعترض الزمالك هذا حقه وأن يعترض الأهلي هذا حقه".
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