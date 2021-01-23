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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

السبت 23/يناير/2021 - 07:54 ص
حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس
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محمد عبدالحليم
اصيب 6 فى انقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة بنى سويف ، فيما نجا 20 راكبا ،وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى مستشفى بنى سويف التخصصى. 
 وقال الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصى انه تم استدعاء الفرق الطبية لانقاذ المصابين وعمل الاشعة اللازمة لهم .

وكان اللواء محمد مراد مدير الامن تلقى اخطارا من شرطة النجدة بانقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة بنى سويف بسبب اصطدامه برصيف على جانب الطريق، مما ادى الى انقلابه ونتج عن الحادث اصابة كل من.احمد محمد يوسف ٣٨ سنه الفيوم. عامل مصاب بجرح قطعي بالقدم اليمني وشعبان ممدوح حسين ٣٠ سنه واهناسيا. عامل  مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسري وعبد الناصر محمد حسين ٣٥ سنه الفيوم. أعمال حره  مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن ومحمود احمد فتحي  ٢٧ سنه اهناسيا عامل  مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن ٢٣ سنه من بني سويف مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري واسلام جمال الدين عبد العظيم  ٢٦ سنه بني سويف. مهندس مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وتم تحرير بالواقعة. 
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