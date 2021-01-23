إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس ببني سويف

اصيب 6 فى انقلاب اتوبيس بطريق الزعفرانة بنى سويف ، فيما نجا 20 راكبا ،وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وقال الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى التخصصى انه تم استدعاء الفرق الطبية لانقاذ المصابين وعمل الاشعة اللازمة لهم .



