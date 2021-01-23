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أخبار البلد

7 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء.. تعرف عليها

السبت 23/يناير/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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وفاء نور الدين
أوصى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ربات المنازل باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهى على النحو التالي:

1- عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة فمعدل استهلاكها للطاقة سوف يرضيك جدا لأنها تعمل بشكل جيد جدا عند أقل مستويات الطاقة.

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول، وبالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

3- لا تقوم بتخزين طعام في الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطي سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر أعلى.

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات أخرى ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة أخرى، وبالتالى استهلاك مرتفع للكهرباء.

5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الإمكان، وهذا لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تتسبب للديب فريزر بالسخونية، وطبعا يلزم طاقة إضافية ليتم تبريد الديب فريزر.

6- احرص على تنظيف شاملة للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الأتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر إلى رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوي في الديب فريزر، لأنه لن يكون سهل عليك إيجاد الطعام عند الحاجة له مما سيجعلك تأخذ وقتا طويلا حتى العثور عليها وهذا سيستدعي ترك باب الديب مفتوحا كل هذه المدة، وأنتم أعلم بالنتيجة طبعا.
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