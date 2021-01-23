أزهري: ذكر اسم الأنثى أثناء عقد القران ليس عيبا.. فيديو

قال الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، بمجمع البحوث الإسلامية، إن الزواج شعيرة إسلامية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية، وله شروطه وأركانه.









وأضاف عامر، في البث المباشر للأزهر الشريف، أن من شروط الزواج هو التعيين، أن فلان يتزوج فلانة ويسمى اسم الزوج واسم الزوجة، منوها إلى أن البعض من الناس يشعر بالحرج عندما يذكر اسم الأنثى سواء ابنته أو زوجته، ولكن لا حرج من ذكر اسم الأنثى.









وتابع: "كلنا يعلم اسم السيدة عائشة والسيدة خديجة وكثير غيرهما، وهن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم".









وأوضح أنه لا عيب مطلقا أن يحدد المأذون اسم الزوجة أمام الجميع أثناء عقد القران، منوها إلى أن من شروط الزواج كذلك هو الإيجاب والقبول بين الزوج والزوجة، وبعد ذلك خلو الزوجين من موانع الزواج.